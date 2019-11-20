Бесплатный хлеб стали раздавать в солнечногорском магазине. Его может взять любой нуждающийся
Бесплатный хлеб в Солнечногорске можно взять в магазине «Шестерочка» в микрорайоне Тимоново.
Руководитель благотворительного фонда «Дари Добро» Дмитрий Литовка подчеркнул, что теперь любой нуждающийся человек может прийти в этот магазин и без оплаты взять себе хлеба. «Это очень хорошее дело. Огромное спасибо тем, кто согласился на создание такой полки», — поблагодарил Дмитрий Литовка.
Акцию проводит одна из пекарен Солнечногорска. Так как развозить хлеб нуждающимся компания не смогла (из-за вопросов логистики), было принято решение о раздаче хлеба на полке прямо в магазине.
Пенсионерка Анна акцию полностью одобряет. «Хлеб здесь раздают свежий, он лучше и вкуснее того, что лежит на полке супермаркета. Я считаю, что это хорошая акция», — сказала женщина.
Акционный хлеб готовится по специалному рецепту — без дрожжей, на закваске. В магазин его привозят сразу из печи два раза в неделю. Никаких документов для того, чтобы взять буханку, не требуется.