  • Бесплатный хлеб стали раздавать в солнечногорском магазине. Его может взять любой нуждающийся

    20 ноября 2019, 16:07

    Анастасия Аброськина, Артем Мельников, Юлия Смирнова

    В магазине Солнечногорска появилась полка с бесплатным хлебом для малоимущих. Взять буханку может любой нуждающийся человек.
    Бесплатный хлеб стали раздавать в солнечногорском магазине. Его может взять любой нуждающийся

    Бесплатный хлеб в Солнечногорске можно взять в магазине «Шестерочка» в микрорайоне Тимоново.

    Руководитель благотворительного фонда «Дари Добро» Дмитрий Литовка подчеркнул, что теперь любой нуждающийся человек может прийти в этот магазин и без оплаты взять себе хлеба. «Это очень хорошее дело. Огромное спасибо тем, кто согласился на создание такой полки», — поблагодарил Дмитрий Литовка.

    Акцию проводит одна из пекарен Солнечногорска. Так как развозить хлеб нуждающимся компания не смогла (из-за вопросов логистики), было принято решение о раздаче хлеба на полке прямо в магазине.

    Бесплатный хлеб стали раздавать в солнечногорском магазине. Его может взять любой нуждающийся | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пенсионерка Анна акцию полностью одобряет. «Хлеб здесь раздают свежий, он лучше и вкуснее того, что лежит на полке супермаркета. Я считаю, что это хорошая акция», — сказала женщина.

    Акционный хлеб готовится по специалному рецепту — без дрожжей, на закваске. В магазин его привозят сразу из печи два раза в неделю. Никаких документов для того, чтобы взять буханку, не требуется.