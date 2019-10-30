Бесплатный автобус для беременных запустили из Лобни до Долгопрудненского роддома
Теперь беременные женщины смогут не думать о логистике и воспользоваться новым сервисом для того, чтобы получить плановую стационарную помощь, провести физиологическое или оперативное родоразрешение, посетить день открытых дверей, получить консультацию врача, дополнительно договориться о личном лечащем враче, вертикальных или партнерских родах.
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«Наша задача — не только оказывать высококвалифицированную помощь будущим мамам и следить за здоровьем их малышей, но и организовать комфортное пребывание в родильном доме города Долгопрудный. Беременность — прекрасное время, именно у нас мамочки встречаются со своим маленьким счастьем. И мы делаем все, чтобы эта встреча прошла максимально приятно», — рассказала Елена Швырева, заместитель главного врача по родовспоможению и детству родильного дома г. Долгопрудный.
С 1 сентября 2019 года в регионе стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье». Каждый родившийся в Московской области ребенок получает в подарок набор необходимых в первый год жизни вещей либо по выбору мамы — денежный эквивалент подарка в размере 20 тысяч рублей. Также теперь прямо в роддоме или перинатальном центре Московской области молодая мама может оформить все необходимые для ребенка документы.