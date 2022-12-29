Подмосковье 29 декабря 2022, 16:26 Бесплатный аудиогид для туристов заработал в Лосино-Петровском

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Путешественники смогут самостоятельно узнать историю скульптур и памятников, расположенных в пешеходных зонах Лосино-Петровского. Об этом расскажет бесплатный электронный экскурсовод.

«Мы работаем над тем, чтобы развивать в нашем городском округе туризм. Важно, чтобы гости знали: у нас есть на что посмотреть», — говорит автор аудиогида Маргарита Фарафонова.

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Малые архитектурные формы, расположенные на Петровском бульваре, имеют отношение к истории города. Для шести из десяти скульптур уже записаны интересные истории, которые можно будет прослушать, подойдя к фигуре. Сейчас найти аудио можно на официальном сайте администрации округа, но в будущем процесс значительно упростят с помощью QR-кодов.

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«Мы в начале развития туристического маршрута. Часть аудиогидов будем расширять, делать их более интересными, добавлять больше фактуры. Хотим, чтобы проект был максимально интересен и удобен», — добавила Фарафонова.

Летом в Лосино-Петровском провели большую работу по инвентаризации достопримечательностей и определили три основных туристических маршрута. Один из них как раз представлен в формате аудиогида, над другими работа еще не закончена.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» запланировано 29 ледовых представлений в 25 городских округах. Ближайшие из них пройдут 1 и 2 января.

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