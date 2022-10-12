Бесплатные уроки программирования пройдут в школах Подмосковья | 360°

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Бесплатные уроки программирования пройдут в школах Подмосковья

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Проект по обучению языкам программирования для школьников проходит в Подмосковье. В нем могут поучаствовать учащиеся 8-11 классов. Занятия проходят как очно, так и дистанционно, рассказали в Мособлдуме.

Для школьников доступны 32 программы для очного обучения и 41 для онлайн-формата. Как рассказала член комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева, проект позволит школьникам поступить в вуз мечты и получить хорошую базу для будущего карьерного роста.

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«Раннее погружение в программирование позволяет развить ряд полезных навыков, которые пригодятся ребятам не только в образовании, но и в жизни за стенами школ и университетов», — отметила она.

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Подать заявку на участие в проекте можно через «Госуслуги». Всего на обучение по результатам вступительных испытаний примут 100 школьников. Курс продлится два года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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