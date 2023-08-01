Подмосковье 01 августа 2023, 15:40 Бесплатные тренировки по кроссфиту начнут проводить на стадионе в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Жители Мытищ смогут посетить тренировки по кроссфиту на открытом стадионе имени Дмитрия Аленичева. Бесплатные занятия будут проходить два раза в неделю.

Мастер спорта международного класса Ольга Грачева проводит тренировки в понедельник и среду. Участникам с собой нужно взять удобную спортивную форму и воду.

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Занятия нацелены на снижение веса и проходят по круговой системе. Вначале идут силовые упражнения, затем бег. Кроссфит улучшает работу сердечно-сосудистой системы и подходит людям с любым уровнем подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 417 школьных стадионов открыли жителям региона для занятий спортом рядом с домом.

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