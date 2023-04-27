Подмосковье 27 апреля 2023, 10:05 Бесплатные тренировки по бегу, боксу и воркауту начнут проводить в Лыткарине

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Бесплатные тренировки на свежем воздухе будут проводиться в Лыткарине в теплое время года. Все желающие смогут заниматься бегом, боксом и воркаутом под руководством опытных тренеров.

Занятия по боксу и бегу проходят каждое воскресенье в лесопарковой зоне отдыха Волкуша. Их ведет главный тренер спортклуба Hard club Денис Панков. По его словам, в первую очередь важно развивать дух спортсменов, чтобы те не боялись выходить на ринг или становиться в спарринг.

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А на стадионе гимназии № 7 по вторникам, четвергам и субботам проходят занятия по воркауту.

«У нас обычно тренировка идет около часа, но мы занимаемся больше, чтобы они могли научиться чему-то новому. И когда у них получается, их это радует и заряжает меня заниматься с ними еще и еще», — поделился тренер по воркауту Георгий.

Для тех, кто хочет тренироваться самостоятельно, на стадионе гимназии № 4 установили тренажеры с qr-кодами. Отсканировав их, можно ознакомиться с техникой выполнения упражнений.

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