06 июля 2023, 09:34
Бесплатные шаттлы на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» запустили в Подмосковье
Минтранс Подмосковья сообщил о расписании бесплатных шаттлов к фестивалю «Лето. Музыка. Музей», который проходит с 5 по 9 июля в Истре. Гостей мероприятия перевозят автобусы «Мострансавто».
Шаттлы курсируют от железнодорожной станции Истра до площадки музыкального фестиваля в музее «Новый Иерусалим» и обратно.
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Время работы трансфера 6 и 7 июля:
• от станции Истра — с 17:30 до 19:30 каждые 20 минут;
• до станции Истра — с 22:00 до 23:00.
Автобусы будут ездить 8 и 9 июля по этому расписанию:
• от станции Истра — с 15:00 до 17:20 каждые 20 минут;
• до станции Истра — с 20:40 до 21:40.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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