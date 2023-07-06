Подмосковье 06 июля 2023, 09:34 Бесплатные шаттлы на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» запустили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сообщил о расписании бесплатных шаттлов к фестивалю «Лето. Музыка. Музей», который проходит с 5 по 9 июля в Истре. Гостей мероприятия перевозят автобусы «Мострансавто».

Шаттлы курсируют от железнодорожной станции Истра до площадки музыкального фестиваля в музее «Новый Иерусалим» и обратно.

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Время работы трансфера 6 и 7 июля:

• от станции Истра — с 17:30 до 19:30 каждые 20 минут;

• до станции Истра — с 22:00 до 23:00.

Автобусы будут ездить 8 и 9 июля по этому расписанию:

• от станции Истра — с 15:00 до 17:20 каждые 20 минут;

• до станции Истра — с 20:40 до 21:40.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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