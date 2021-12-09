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    09 декабря 2021, 18:16

    Бесплатные путевки в санатории выделят 30 тысячам жителей Подмосковья в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья бесплатно отправятся в санатории в следующем году. Они поедут на лечение в Крым, Минеральные Воды, Краснодарский край.

    Бесплатные путевки в санатории выделят 30 тысячам жителей Подмосковья в 2022 году

    Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что путевки выделят по решению врача.

    Все путевки на санаторно-курортное лечение предоставляют по медицинским показаниям

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, с начала года бесплатные путевки в санатории использовали около 30 тысяч жителей Московской области.

    Уточнить подробности можно на портале госуслуг, в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».