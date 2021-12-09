09 декабря 2021, 18:16
Бесплатные путевки в санатории выделят 30 тысячам жителей Подмосковья в 2022 году
Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья бесплатно отправятся в санатории в следующем году. Они поедут на лечение в Крым, Минеральные Воды, Краснодарский край.
Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что путевки выделят по решению врача.
Все путевки на санаторно-курортное лечение предоставляют по медицинским показаниям
Ирина Каклюгина.
По ее словам, с начала года бесплатные путевки в санатории использовали около 30 тысяч жителей Московской области.
Уточнить подробности можно на портале госуслуг, в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».