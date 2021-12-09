Бесплатные путевки в санатории выделят 30 тысячам жителей Подмосковья в 2022 году

Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья бесплатно отправятся в санатории в следующем году. Они поедут на лечение в Крым, Минеральные Воды, Краснодарский край.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что путевки выделят по решению врача.

Все путевки на санаторно-курортное лечение предоставляют по медицинским показаниям Ирина Каклюгина.

По ее словам, с начала года бесплатные путевки в санатории использовали около 30 тысяч жителей Московской области.

Уточнить подробности можно на портале госуслуг, в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».