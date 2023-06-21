Подмосковье 21 июня 2023, 13:48 Бесплатные показы военных фильмов проведут ко Дню памяти и скорби в Подмосковье Кадр из фильма "1941. Крылья над Берлином"

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Дома культуры и парки Подмосковья подготовили специальные программы ко Дню памяти и скорби. Мероприятия пройдут 22 и 23 июня.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что 22 и 23 июня жители смогут увидеть на больших экранах любимые советские фильмы о войне. Будут представлены и работы современных режиссеров, среди которых картины 2022 года «1941. Крылья над Берлином» и «Лето 1941 года».

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Расписание показов можно уточнить на сайте креативного бюро „Регион“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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