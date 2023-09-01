Подмосковье 01 сентября 2023, 15:07 Бесплатные питьевые фонтанчики установили в аэропорту Шереметьево Аэропорт Шереметьево

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В терминалах аэропорта Шереметьево разместили для пассажиров бесплатные питьевые фонтанчики и пурифайеры. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве отметили, что найти фонтанчики можно с помощью указателей «Питьевая вода». Подробная схема их расположения доступна на сайте аэропорта.

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Качество воды регулярно проверяют эксперты.

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