Бесплатные мастер-классы по теннису для детей-инвалидов начали проводить в Подмосковье

Многократная чемпионка России и двукратная чемпионка мира по большому теннису, уроженка Московской области Виктория Львова дает мастер-классы детям-инвалидам в Дмитрове. На сегодня некоммерческая организация «Второе дыхание» открыла 23 площадки. Занятия проходят бесплатно.

Девятилетняя Аня уже шустро спускается на подъемнике, заезжает в спортивный центр, мигом проскакивает в раздевалку. Дальше делает все сама, без чьей либо помощи.

Так девочка спешит на тренировку по теннису, которую проводит двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России в одиночном и парном разрядах Виктория Львова.

Спорт, вот для меня это уже жизнь. Потому что я уже и зарабатываю этим. И живу этим. Ну, пока для них — это начальный уровень, они только начинают. Им сейчас только нужно объяснять, как это, заниматься и давать им направление, что это нужно. Что это важно для вас. <…> Анюта только начинала недавно, но уже попадает по мячику, перебивает даже Виктория Львова Двукратная чемпионка мира, чемпионка России по большому теннису

Вот только Аня все время немного торопится, и норовит ударить по мячу, когда он еще не прилетел. Очень спешит стать первой. Девочка поделилась, что ее мечта — победить в соревновании.

В том, что у Ани все получится, никто не сомневается. Тем более, теперь с теннисистами на колясках будут регулярно заниматься профессиональные тренеры.

У нас на данный момент открыты 23 площадки. Это Москва, в области 10 площадок. И начинаем развивать регионы. Также в области, если есть откуда-то запрос, мы с удовольствием приходим, приглашаем ребят на открытый урок и запускаем площадку Кирилл Мосалов Руководитель отдела развития некоммерческой организации «Второе дыхание»

И все абсолютно бесплатно. Это важно подчеркнуть, потому что теннис — это дорогой вид спорта, а теннис для инвалидов — тем более. Например, только одна специальная коляска для занятий стоит около семи тысяч евро. Тренеры по теннису тоже берут за свои услуги немало. Но тут важно, что для занятий со спортсменами-инвалидами не требуется каких-то особых специалистов.

Если у человека есть желание помочь, научить — это может справиться обычный тренер, который владеет теннисом. <...> Всему этому можно учиться Ольга Мурина Старший тренер паралимпийской сборной России по теннису на колясках

И тренера учатся, несмотря на любые сложности. Например, Вадим каждую неделю приезжает из Пушкина в Дмитров на тренировку. При том, что еще и учится в институте на заочном.

Я играю и показываю результат. И воспитываю своих воспитанников, показываю результат как тренер. У меня есть три человека, которых я готовлю к первенству России. Я думаю, через год они уже будут готовы поехать на первенство России Вадим Обухов

Представительница Московской области Виктория Львова сейчас вовсю готовится к выступлению на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».На сегодняшний день подмосковная теннисистка удерживает 12-ю позицию в мировом рейтинге ITF.