Подмосковье 12 июля 2023, 10:25 Бесплатные мастер-классы по танцам продлятся в парке в Мытищах до конца лета

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Бесплатные танцевальные мастер-классы проходят в парке Мира в Мытищах три раза в неделю. За пару часов занятий можно освоить четыре танцевальных направления.

Участников мастер-классов обучают брейк-дансу, хип-хопу, латине, классическому балету. Музыкальные стили меняются каждые 30 минут. Таким образом участники могут ознакомиться с максимальным количеством направлений.

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Занятия в парке проводят профессиональные педагоги. На этой тренировке не важен уровень подготовки, здесь рады каждому участнику.

По словам тренера по танцам Сергея Никитина, такие занятия на открытой сцене помогают людям преодолеть скованность и страх осуждения.

Танцевальные мастер-классы будут проходить все лето по средам, пятницам и субботам. Начало занятий в 18:00.

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