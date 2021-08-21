Бесплатные мастер-классы по программированию провели для детей в Подольске

Бесплатные мастер-классы по программированию для детей провели субботу в парке «Дубрава» в Подольске. Их смогли посетить все желающие по предварительной записи, сообщили в паблике «Парк „Дубрава“ | Городской округ Подольск» во «ВКонтакте».

Два мастер-класса были рассчитаны для двух возрастных групп. Одно занятие по программированию на языке Scratch провели для ребят в возрасте от 6 до 11 лет. Второе занятие — на языке Python— было рассчитано для участников от 11 до 17 лет.

Ранее министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина сообщала о запуске в Подмосковье новой пилотной внеурочной программы для школьников. По ее словам, с 1 сентября в школах региона стандартизируют внеучебную деятельность.

Раз в неделю у детей будет занимательная математика. В первую очередь это касается начальной школы. Ребята будут решать ребусы и задачи на логику. Кроме того, будет scratch-программирование. А в старших классах будут проходить программирование на языке Python, также раз в неделю. Планируется запустить уроки по предпринимательской и финансовой грамотности.