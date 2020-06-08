Бесплатные маски продолжат раздавать подмосковным пенсионерам и малоимущим семьям. Подготовили более 209 тысяч наборов

Маски привозят неработающим пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, и малоимущим семьям, которые получают доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

Для этих целей в регионе предусмотрели свыше 209 наборов на два миллиона масок. Из них более 162 наборов по 6-7 масок получат пенсионеры, и почти 47 тысяч наборов по 20 масок — малообеспеченные семьи.

Маски нуждающимся привозят волонтеры и социальные работники. Их раздачу организовали в сотрудничестве с РПЦ, благотворительными организациями и представителями бизнес-сообщества.

На вопрос, как получить маски, ответят в органах социальной защиты по месту жительства и в администрации округа.