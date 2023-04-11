Подмосковье 11 апреля 2023, 14:26 Бесплатные кинопоказы по произведениям Островского пройдут в некоторых библиотеках Подмосковья 12 апреля Креативное бюро „Регион“

Читать 360tv в

Юбилей русского драматурга Александра Островского отметят в России 12 апреля. В честь этого в Красногорске, Реутове и Рузе проведут бесплатные кинопоказы лучших фильмов по произведениям писателя.

Как отметили в Минкультуры Подмосковья, пьесы Островского остаются актуальны до сих пор. Постановки по их мотивам можно увидеть в лучших театрах и кино.

Реклама

Жители Красногорска, Реутова и Рузы смогут посетить показы фильмов «Бешеные деньги», «Жестокий романс» и «Женитьба Бальзаминова» в библиотеках и культурных центрах. Подробнее об этом можно узнать на сайтах учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в Московской области зарегистрированы 10 миллионов человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».