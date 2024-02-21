Подмосковье 21 февраля 2024, 15:42 Бесплатные кинопоказы ко Дню защитника Отечества начались в Подмосковье Креативное бюро «Регион»

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Военную киноклассику начали показывать в культурных досуговых центрах Подмосковья к 23 февраля. Жители смогут бесплатно посмотреть знаменитые фильмы «Баллада о солдате», «Горячий снег», «Иди и смотри», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и другие.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что полное расписание кинопоказов можно найти по ссылке.

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Организатором акции выступает Креативное бюро «Регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти мероприятия к 23 февраля.

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