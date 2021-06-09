Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России

Флешмобы, концерты, патриотические игры и фестивали подготовят в Подмосковье ко Дню России. Этот праздник страна отметит 12 июня. Всего будет не менее 300 разных программ. Например, десятки домов культуры пригласят гостей на бесплатные кинопоказы.

Об этом рассказали в областном Министерстве культуры. Для жителей в честь праздника состоятся и конкурсы, различные мастер-классы, онлайн-челленджи.

Красногорск

С 6 по 13 июня в Доме культуры «Подмосковье» идет фестиваль современного театрального искусства «За гранью софитов». В программу вошли спектакли молодежных и уличных театров, инновационные постановки.

Выступят цирковые и инклюзивные творческие коллективы. Фестиваль-конкурс проходит в доме культуры Красногорска.

Орехово-Зуево

В Доме культуры Орехово-Зуева «Савинский» 11 июня гостей ждут на военно-патриотическую игру «Зарница».

Здесь же 12 июня состоится русская народная игра «Городки». Присоединиться смогут все желающие.

Мытищи

Дома культуры «Марфино» и «Новосельцево» организовали на 12 июня веломотопробег в Мытищах. Стать участниками смогут все желающие.

Истра

На фестиваль-конкурс духовых оркестров «Кубок Московии» гостей ждут в Истре.

Они увидят выступления 18 оркестров, которые разместятся на восьми площадках.

Солнечногорск

В Солнечногорске 12 июня пройдет акция «Народная клумба». Ее проведут в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности и Доме культуры «Андреевка».

Ее участники смогут обменяться опытом и рассказать о самых интересных цветах. Для взрослых организуют цветочное караоке, а для детей — конкурс на самый интересный цветочный образ.

В финале акции все принесенные цветы и растения высадят в общую клумбу.

Балашиха

В Досуговом центре Балашихи «Солнышко» запустят тематический онлайн-челлендж в социальных сетях с хештегом #СолнечныеРифмы.

А в Instagram-аккаунте Культурного центра «Подмосковные вечера» любой желающий сможет принять участие в сторис-викторине «Люди России».