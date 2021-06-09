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    09 июня 2021, 10:06

    Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Флешмобы, концерты, патриотические игры и фестивали подготовят в Подмосковье ко Дню России. Этот праздник страна отметит 12 июня. Всего будет не менее 300 разных программ. Например, десятки домов культуры пригласят гостей на бесплатные кинопоказы.

    Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России | Изображение 1

    Об этом рассказали в областном Министерстве культуры. Для жителей в честь праздника состоятся и конкурсы, различные мастер-классы, онлайн-челленджи.

    Красногорск

    С 6 по 13 июня в Доме культуры «Подмосковье» идет фестиваль современного театрального искусства «За гранью софитов». В программу вошли спектакли молодежных и уличных театров, инновационные постановки.

    Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России | Изображение 2

    Выступят цирковые и инклюзивные творческие коллективы. Фестиваль-конкурс проходит в доме культуры Красногорска.

    Орехово-Зуево

    В Доме культуры Орехово-Зуева «Савинский» 11 июня гостей ждут на военно-патриотическую игру «Зарница».

    Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России | Изображение 3

    Здесь же 12 июня состоится русская народная игра «Городки». Присоединиться смогут все желающие.

    Мытищи

    Дома культуры «Марфино» и «Новосельцево» организовали на 12 июня веломотопробег в Мытищах. Стать участниками смогут все желающие.

    Истра

    На фестиваль-конкурс духовых оркестров «Кубок Московии» гостей ждут в Истре.

    Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России | Изображение 4

    Они увидят выступления 18 оркестров, которые разместятся на восьми площадках.

    Солнечногорск

    В Солнечногорске 12 июня пройдет акция «Народная клумба». Ее проведут в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности и Доме культуры «Андреевка».

    Ее участники смогут обменяться опытом и рассказать о самых интересных цветах. Для взрослых организуют цветочное караоке, а для детей — конкурс на самый интересный цветочный образ.

    В финале акции все принесенные цветы и растения высадят в общую клумбу.

    Балашиха

    В Досуговом центре Балашихи «Солнышко» запустят тематический онлайн-челлендж в социальных сетях с хештегом #СолнечныеРифмы.

    Бесплатные кинопоказы и патриотические игры пройдут в Подмосковье ко Дню России | Изображение 5

    А в Instagram-аккаунте Культурного центра «Подмосковные вечера» любой желающий сможет принять участие в сторис-викторине «Люди России».