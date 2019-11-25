Бесплатные катки появятся в 26 дворах Солнечногорска

Этой зимой во дворах городского округа Солнечногорск появится 26 катков. Катки зальют с наступлением минусовых температур. Прокатиться на дворовых катках можно будет бесплатно. Специалисты будут поддерживать состояние ледового покрытия в течение всего зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

26 бесплатных катков зальют во дворах всех территориальных управлений городского округа в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Уже можно кататься во дворе дома № 6 по улице Банковская и в Менделееве.

Главной площадкой для зимних развлечений станет Советская площадь. Жителей и гостей округа здесь порадует музыкальный каток площадью 20×40 метров с искусственным льдом. Для удобства посетителей организована утепленная раздевалка и прокат коньков. При желании можно согреться безалкогольным глинтвейном и имбирным чаем на Рождественской ярмарке, перекусить горячими пирожками и пловом, принять участие в развлекательных программах.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов уточнил, что в этом году для солнечногорцев и гостей округа подготовлена насыщенная программа развлечений — всего 1,2 тысячи мероприятий. При этом особое внимание уделили зимнему досугу.

«Бесплатные катки будут доступны для жителей всех территориальных управлений. Приглашаю всех на центральный каток, который традиционно будет расположен на Советской площади. Торжественное открытие состоится 13 декабря. Посетителей ждет музыка и праздничное настроение», — сказал Владимир Слепцов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

По традиции катки откроются на набережной озера Сенеж и в городском парке. Здесь также подготовлена целая серия развлекательных мероприятий для жителей и гостей.

«В прошлом году каждый день ходили с детьми на каток на Советской. Праздничная иллюминация и музыка создавали новогоднее настроение. В этом году обязательно повторим нашу программу развлечений», — пообещала местная жительница Тамара Петрова.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Подготовка Солнечногорского округа к празднованию Нового года продолжается. На улицах и в местах массового отдыха появляется яркая иллюминация и разнообразные световые композиции.

В Солнечногорске катки появятся по адресам:

хоккейная коробка, ФОК «Авангард»

ледовый каток, Советская площадь

хоккейная коробка, двор, улица Банковская, 9

хоккейная коробка, микрорайон Тимоново, Солнечногорск-7

хоккейная коробка, ФОСК «Вымпел»

хоккейная коробка, двор, улица Вертлинская, 182

хоккейная коробка, двор, улица Ленинградская, 119

хоккейная коробка, микрорайон ЦМИС

хоккейная коробка, микрорайон Рекинцо

Также катки появятся в хоккейной коробке в Ржавках, в Менделееве зальют каток в хоккейной коробке спортивного центра «Стандарт», два катка появится в хоккейных коробках № 1 и № 2 в Андреевке, в Поварове зальют катки в хоккейной коробке № 1 в микрорайоне № 2 и в хоккейной коробке № 2 в микрорайоне Поваровка.

Источник фото: телеканал «360»

В Пешковском катки появятся в хоккейных коробках в микрорайоне Березки, деревне Майдарово и около ДК «Ложки». В Луневском — в хоккейной коробке ДК «Лунево». В Смирновском покататься на коньках можно будет на катке в хоккейной коробке № 1 и в деревне Толстяково

Кроме того, появятся катки в Соколовском, два катка — в Кутузовском, и катки в Кривцовском — в хоккейных коробках у ДК «Искра» и в деревне Никулино.