Бесплатные глазные операции начнут проводить в Пушкино. Там появится специальное оборудование

Новое современное оборудование появилось в офтальмологическом отделении Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. в Пушкино. Теперь там смогут проводить уникальную диагностику и операции на глазах по полису ОМС.

В отделение больницы привезли сразу три уникальных дорогостоящих аппарата. После 15 июня, как возобновится плановая госпитализация в офтальмологическое отделение, пройти диагностику и сделать операцию смогут не только жители Пушкинского округа, но и всего региона. Все обследования и операции будут проводить бесплатно по полису ОМС.

«Мы готовы принять пациентов из тех районов, где на данный момент нет такой высокотехнологичной офтальмологической помощи», — отметила заведующая отделением Наталья Данилина.

Она уточнила, что в больнице смогут делать операции почти любой сложности.

Теперь в отделении есть диагностическая оптическая когерентная томография, которая сканирует слои сетчатки и позволяет выявить изменения внутри ткани, определить форму патологических очагов, обнаружить скрытые отеки, дистрофии, кровоизлияния, наличие рубцов, воспалительных очагов, толщину роговицы.

Новый автоматизированный микроскоп (как с ручным, так и с электронным управлением). С его помощью будут проводить операции на заднем отрезке глаза (сетчатка, стекловидное тело и т. д.).

А новый лазер позволит проводить иридэктомию (снижение внутриглазного давления оперативным путем) при глаукоме, коагуляцию сетчатки при разрывах и отслойке, дисцизию вторичной катаракты после замены хрусталика.

Технику уже настраивают и готовят к работе. Начать проводить обследования и операции планируют уже со следующей недели.