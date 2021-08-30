30 августа 2021, 17:46
Бесплатные экскурсии проведут в Солнечногорске 10 и 11 сентября
Выпускники школы экскурсоводов проведут бесплатные прогулки по Солнечногорску 10 и 11 сентября. Участники узнают, почему этот город называют перекрестком трех дорог, и увидят самые интересные места.
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что экскурсии приурочат к празднованию Дня города.
В течение 40-минутных прогулок жители и гости смогут узнать историю Солнечногорска.
Им расскажут о том, кого олицетворяет знаменитая скульптура русалочки рядом с озером Сенеж и чьи имена носят улицы.
Записаться на бесплатные экскурсии потребуется заранее по телефону 8 (925) 302-42-91.