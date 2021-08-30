Бесплатные экскурсии проведут в Солнечногорске 10 и 11 сентября

Выпускники школы экскурсоводов проведут бесплатные прогулки по Солнечногорску 10 и 11 сентября. Участники узнают, почему этот город называют перекрестком трех дорог, и увидят самые интересные места.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что экскурсии приурочат к празднованию Дня города.

В течение 40-минутных прогулок жители и гости смогут узнать историю Солнечногорска.

Им расскажут о том, кого олицетворяет знаменитая скульптура русалочки рядом с озером Сенеж и чьи имена носят улицы.

Записаться на бесплатные экскурсии потребуется заранее по телефону 8 (925) 302-42-91.