facebook_pixel
    30 августа 2021, 17:46

    Бесплатные экскурсии проведут в Солнечногорске 10 и 11 сентября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Выпускники школы экскурсоводов проведут бесплатные прогулки по Солнечногорску 10 и 11 сентября. Участники узнают, почему этот город называют перекрестком трех дорог, и увидят самые интересные места.

    Бесплатные экскурсии проведут в Солнечногорске 10 и 11 сентября | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что экскурсии приурочат к празднованию Дня города.

    В течение 40-минутных прогулок жители и гости смогут узнать историю Солнечногорска.

    Бесплатные экскурсии проведут в Солнечногорске 10 и 11 сентября | Изображение 2

    Им расскажут о том, кого олицетворяет знаменитая скульптура русалочки рядом с озером Сенеж и чьи имена носят улицы.

    Записаться на бесплатные экскурсии потребуется заранее по телефону 8 (925) 302-42-91.