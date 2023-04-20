Подмосковье 20 апреля 2023, 11:41 Бесплатные экскурсии пройдут в Солнечногорске ко Дню Победы

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Бесплатные экскурсии организуют в Солнечногорске в мае. Они будут посвящены 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Такую инициативу предложили сотрудники отдела туризма округа.

С военной историей Солнечногорска туристов познакомят выпускники «Школы экскурсоводов» и сотрудники местного Бюро путешествий и экскурсий.

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«У гостей и жителей муниципалитета появится возможность узнать о роли (в Великой Отечественной войне — прим. ред.) города воинской доблести Солнечногорска, а также почему прямо на центральной площади находилось кладбище немецких солдат, как освобождался город от немецко-фашистских захватчиков и другие факты», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Первая экскурсия запланирована на 4 мая. Участники побывают на Советской площади и в музейно-выставочном центре «Путевой дворец».

Вторая экскурсия пройдет 5 мая и будет выездной. Туристы посетят памятник на могиле Анастасии Федоровны Новаковой (замученная фашистами учительница, укрывшая во время оккупации Солнечногорска трех командиров Красной Армии — прим. ред.) и монумент «Скорбящая мать», а после прогуляются по Советской площади.

Подробности об экскурсиях можно узнать на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

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