Бесплатные экскурсии пройдут в Подмосковье в связи с Днем туризма | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Бесплатные экскурсии пройдут в Подмосковье в связи с Днем туризма

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Всемирный день туризма отмечается 27 сентября, и это событие отметят широко в Подмосковье. В регионе состоятся бесплатные экскурсии для всех желающих.

В субботу, 24 сентября, можно будет побывать на пешеходной экскурсии «Дмитровский кремль», которая пройдет по историческому центру города. Также всем желающим будет доступно посещение обзорной экскурсии «Ликино-Дулево промышленное» по центру промышленности и достопримечательностям города в Орехово-Зуеве.

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Некоторые другие экскурсии пройдут непосредственно в сам праздник, 27 сентября. Бесплатные экскурсии по экспозициям музеев состоятся в МВК «Волоколамский кремль», а также в филиалах — Музее Героев-Панфиловцев, Ярополецком краеведческом музее, Осташевском музее «Семьи Великого князя Константина Константиновича».

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Кроме того, 27 сентября в Зарайске пройдет интересный квест, который будет посвящен произведению Достоевского «Преступление и наказание». Он состоится в Зарайске. Можно будет побывать на увлекательном путешествии в снах Раскольникова, прогуляться по следам романа по старинному городу, окунуться в атмосферу XIX века и узнать как можно больше о творчестве великого русского писателя Федора Достоевского.

Интересная бесплатная экскурсия состоится и в Музее советского детства, который расположен в Сергиевом Посаде. Но там для посещения экспозиции нужно предварительно записаться.

Новую программу презентуют также библиотеки Коломны. Там пройдет проект «Эмоциональная карта Коломны». Участникам встречи покажут интерактивную карту и расскажут интересные истории, которыми ранее поделились жители.

Кроме того, в честь Всемирного дня туризма пройдут увлекательные экскурсии в Люберцах, Раменском, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Электростали, Можайске и других городах Подмосковья.

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