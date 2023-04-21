21 апреля 2023, 15:14
Бесплатные экскурсии пройдут в астрономической обсерватории под Звенигородом в выходные
Дни открытых дверей пройдут в астрономической обсерватории под Звенигородом 22 и 23 апреля. Это уникальная возможность прикоснуться к звездам и узнать тайны Bселенной.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в рамках мероприятий пройдут бесплатные экскурсии. Они запланированы на 13:00 и 17:00. Участники увидят телескопы и даже смогут посмотреть через оптику на солнце, если повезет с погодой.
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С 21:00 до 23:00 можно будет понаблюдать за небом и звездами, если не будет туч. Если же на улице будет пасмурно, то в 21:00 проведут экскурсию.
Мероприятие будет открытым, предварительная регистрация не требуется. Можно приехать с детьми старше шести лет. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-985-836-60-31.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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