Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

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Viber Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе

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По улицам микрорайона Железнодорожный в Балашихе теперь можно ходить как по картинной галерее. Разгадывать смысл муралов уличных художников — это новое развлечение для горожан и гостей округа. Теперь по этим следам решили проводить полноценные экскурсии, гид помогает узнать историю каждой работы в максимальных подробностях.

Все истории — вовсе не выдуманные. Тексты написаны самими художниками, чтобы людям было проще понять, какие именно смыслы вкладывались в ту или иную работу.

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«Конечно, многое завуалировано. И художники не навязывали свое мнение, дали поверхностную информацию для того, чтобы каждый человек сам делал выводы, додумывал, исходя из собственного мнения и видения каждого произведения, каждого мурала», — рассказывает экскурсовод Елена Гришулина.

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Сначала экскурсии проводились только в рамках «Культурного кода». Однако с каждым днем желающих узнать, что именно хотели рассказать людям художники, становилось все больше. Поэтому теперь о муралах решили рассказывать каждые выходные.

«Очень часто я прохожу мимо по каким-то улицам и вижу изображения муралов. И мне стало интересно узнать их историю. Очень часто, в этой городской суете, я не замечаю, что здесь есть. Поэтому здорово, что есть возможность прийти на экскурсию. Решила ею воспользоваться и посетила», — рассказывает Александра Мусатова, местная жительница.

Узнать о муралах можно каждому, причем экскурсии проводятся на бесплатной основе. Все данные о времени экскурсий выкладывают в социальных сетях молодежного центра микрорайона Железнодорожный.

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