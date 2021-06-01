Бесплатные автокинотеатры Подмосковья начнут работать в июне

В июне Подмосковье откроет сезон автокинотеатров под открытым небом. Посетители смогут посмотреть фильмы прямо из салонов машин. Кино транслируют на экране, а звук — внутрь кабины.

Это бесплатные кинопоказы на свежем воздухе. В Подмосковье провели более 400 таких сеансов за прошлый год.

Их организовали на 28 площадках. Зрители посмотрели кино в 12 тысячах машин.

Уже приближается новый летний сезон — он начнется 5 июня. Автокинотеатры начнут работать в Балашихе, Истре, Одинцове и Клину.

Все сеансы начинаются в 21:45, а въезд полностью бесплатный. При этом на некоторые площадки требуется регистрация: все подробности необходимо уточнять заранее.

Вместе с тем в Подмосковье уже стартовали летние показы по проекту «Кинопарк». Это просмотр кино под открытым небом, но уже не в автомобилях.

Вход бесплатный. Кинопоказы на открытых площадках зависят от погодных условий.

В мае кинотеатры под открытым небом работали в 13 городских округах Московской области. Фильмы увидели около трех тысяч человек.