Бесплатные автобусы будут довозить гостей до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

В Истре 26 августа стартовал гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Гости и жители региона смогут добраться до ярмарки на бесплатных автобусах «Мострансавто». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Бесплатные автобусы будут возить гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» с 26 по 29 августа. Они будут ходить до деревни Дубровское, где людей ждет гастрономическое разнообразие фермерских сыров, хлебов и других деликатесов.

Всего компания «Мострансавто» выделила для перевозки гостей фестиваля 25 автобусов малого класса. Для комфортного и быстрого проезда автобусы направят по специальным маршрутам: от железнодорожной станции Новоиерусалимская и железнодорожной станции Истра до площадки сырного фестиваля и обратно. Время работы шаттлов — с 09:00 до 21:00.

Все автобусы будут дезинфицировать перед рейсами, а водители пройдут медицинский осмотр и инструктаж.

На фестиваль в этом году приедут почти 400 фермеров из 54 регионов России.