Бесплатную землю в Подмосковье с начала года получили почти 1500 семей

В Подмосковье с начала года бесплатными земельными участками обеспечили 1491 многодетную семью. Участки площадью от 10 до 15 соток раздали жителям в 60 городских округах. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Земельные участки в сентябре бесплатно получили еще 205 многодетных семей. Больше всего участков за минувший месяц раздали в Котельниках, где их получала 31 семья. На втором месте Подольск, где передали 22 участка. В Истре обеспечили 21 семью, в Реутове — 19, в Коломне — 14.

Закон о предоставлении земельных участков семьям с тремя и более детьми действует с 2011 года. С того момента наделом обеспечили уже 29 496 подмосковных семей. Лидерами за эти 10 лет стали Щелково, где землю получили 1632 семьи, Орехово-Зуевский городской округ (1271), Богородский (1218), Сергиево-Посадский (1090), Раменский (993), Серпухов (949), Коломенский (944), Дмитровский (933), Наро-Фоминский (851) и Чехов (842).

Вице-губернатор Андрей Разин заявил, что работа по подбору новых участков для семей продолжается.

На портале госуслуг в Подмосковье ранее начали оформлять еще два вида справок о земле и стройке.