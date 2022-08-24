Бесплатную землю предложили выделять реабилитологам в Подмосковье

Предоставление льготы на бесплатные участки для врачей Подмосковья хотят расширить. Соответствующий законопроект рассмотрят в Мособлдуме в ходе осенней сессии. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в прошлом году в Московской области был принят закон о предоставлении участков в безвозмездное пользование медицинским работникам. Сейчас землю могут предоставить врачам сразу 36 специальностей. Теперь же список собираются расширить, чтобы еще больше человек получили доступ к льготной программе.

«Мы планируем расширить этот список специальностью „физическая и реабилитационная медицина“. Планируемое областным Минздравом число врачей данной специальности до 2025 года составляет 80 человек. Все больше наших жителей проходят медицинскую реабилитацию, вместе с этим возникнет необходимость и в укомплектованности кадрами в этой сфере», — отметил Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, основная задача закона о предоставлении участков — снятие дефицита врачей узких специальностей. Мера действительно работает, она привлекает в Подмосковье медиков из других регионов, в том числе из российской столицы. За первые месяцы 2022 года медицинским работникам в Московской области предоставили более 580 участков. В целом в этом году планируется выделить примерно тысячу угодий для этих целей.

Игорь Брынцалов добавил, что в текущее время вопросам реабилитации уделяется большое внимание, в том числе и на уровне всей России. Например, правительство РФ утвердило план комплексной реабилитации инвалидов до 2025 года. Планируется, что в стране урегулируют вопросы организации системы комплексной реабилитации и абилитации. В

Игорь Брынцалов подчеркнул, что в настоящее время вопросам реабилитации уделяется особое внимание, в том числе на федеральном уровне. Так, Правительством РФ был утверждён план мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов до 2025 года. Планируется, что будут урегулированы вопросы организации системы комплексной реабилитации и абилитации. «Все это говорит о том, что эта сфера крайне востребована и нашему региону нужны такие специалисты», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье. Эту работу уже начали проводить в регионе.