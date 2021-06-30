Бесплатную землю получили 10 многодетных семей из Лосино-Петровского

Бесплатные участки земли получили 10 семей в Лосино-Петровском округе. Вручение сертификатов прошло в Центральном парке города.

Бесплатная земля полагается многодетным семьям, подходящим под условия программы. Важное требование — чтобы дети не состояли на учете, не имели правонарушений и росли в достойных условиях.

«Ведется реестр многодетных семей. Сейчас у нас их 168. Выдали первые 10», — отметил Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

Приступить к строительным работам каждая семья может сразу после получения сертификата. По словам главы, вся документальная и сложная работа уже проделана с каждой семьей предварительно.

«Земельные участки многодетным семьям предоставляются абсолютно бесплатно», — сказал Василий Косолапов, заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский.

Быстрое оформление имеет значение и для семьи Виктории Лапиной. У них шестеро детей, и сейчас они живут в трехкомнатной квартире в городе. Свой дом — это единственный способ уместить всех, а госпрограмма по предоставлению бесплатной земли многодетным — отличное подспорье.

«Очень мы довольны, что такая хорошая земля. Будем непременно строиться. И деткам тут будет хорошо. Тихое, спокойное место. Очень довольны мы», — поделилась эмоциями Виктория Лапина, многодетная мама.

Виктории для ее большой семьи выделили 14 соток возле водоема и леса. И это не только красота, но и комфорт. По госпрограмме выдается не просто кусок земли, а полноценный участок с инженерными коммуникациями и подъездной дорогой. Сейчас это земля площадью от 10 до 30 соток с подведенным электричеством. В скором времени подведут и газ.

«Здесь деревня Кормолино попала под программу социальной газификации. И в ближайшее время, с февраля по август следующего года, здесь будет проведен до границы участка газ», — отметила Ольга Шаламанова, начальник отдела землепользования, земельного контроля городского округа Лосино-Петровский.