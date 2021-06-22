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    22 июня 2021, 17:01

    Бесплатную воду начали раздавать на ж/д станциях Подмосковья из-за жары

    Анастасия Аброськина

    Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании начали бесплатно раздавать воду в часы пик. Эта акция продлится до 27 июня. Она коснется вокзалов столицы и станций в Подмосковье.

    Бесплатную воду начали раздавать на ж/д станциях Подмосковья из-за жары | Изображение 1

    Среди них платформы Мытищи, Домодедово, Выхино, Тушино, Подольск, Железнодорожная, Одинцово, Пушкино, Раменское, Лобня, Нижегородская.

    До 27 июня наши сотрудники будут бесплатно предлагать в часы пик питьевую воду

    пресс-служба ЦППК.

    Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах, где курсируют поезда компании.