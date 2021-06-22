22 июня 2021, 17:01
Бесплатную воду начали раздавать на ж/д станциях Подмосковья из-за жары
Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании начали бесплатно раздавать воду в часы пик. Эта акция продлится до 27 июня. Она коснется вокзалов столицы и станций в Подмосковье.
Среди них платформы Мытищи, Домодедово, Выхино, Тушино, Подольск, Железнодорожная, Одинцово, Пушкино, Раменское, Лобня, Нижегородская.
До 27 июня наши сотрудники будут бесплатно предлагать в часы пик питьевую воду
пресс-служба ЦППК.
Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах, где курсируют поезда компании.