Бесплатную воду начали раздавать на ж/д станциях Подмосковья из-за жары

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании начали бесплатно раздавать воду в часы пик. Эта акция продлится до 27 июня. Она коснется вокзалов столицы и станций в Подмосковье.

Среди них платформы Мытищи, Домодедово, Выхино, Тушино, Подольск, Железнодорожная, Одинцово, Пушкино, Раменское, Лобня, Нижегородская. До 27 июня наши сотрудники будут бесплатно предлагать в часы пик питьевую воду пресс-служба ЦППК. Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах, где курсируют поезда компании.