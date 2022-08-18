Бесплатную воду начали раздавать еще на девяти станциях Москвы и Подмосковья

Центральная пригородная пассажирская компания расширила список станций, где можно получить бесплатную воду. Перечень пополнился еще девятью точками.

«Наши точки раздачи воды пользуются популярностью в жаркие дни, поэтому мы решили организовать дополнительные», — написала ЦППК в своем Telegram-канале.

Прохладную питьевую воду будут бесплатно раздавать пассажирам до конца недели. В список станций включили Пушкино, Окружную, Площадь трех вокзалов (Каланчевскую), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино.

Еще освежиться можно в вечерние часы пик в будние дни в местах отправления поездов на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах. Также воду раздают в это время на станциях, Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать до вечера четверга, 18 августа. Днем воздух прогреется до +31 градуса.