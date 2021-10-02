Бесплатную консультацию онколога проведут в Люберецах

Жители Люберец могут проконсультироваться у онколога в субботу во время Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы. Об этом рассказали в пресс-служба администрации муниципалитета.

День открытых дверей посвящен ранней диагностике меланомы. Консультация проводится с 9:00 до 12:00. Заранее записываться на нее не нужно. Любой житель сможет поговорить с врачом, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Ранее областные пенсионеры побывали на порядка 2,2 тысячи пешеходных и автобусных экскурсий. Поездки по подмосковным городам для участников программы «Активное долголетие» проводятся каждую неделю.

Чаще всего поездки организуют в Коломну, Сергиев Посад, Серпухов, Истру и Одинцово. Также участники клуба в 2021-м активно посещали Дмитров, Рузу, Клин, Раменское и Мытищи.

В рамках турпроекта участники «Активного долголетия» посетили музей-заповедник «Коломенский кремль», храм святых Бориса и Глеба в Раменском, Новоиерусалимский мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру, «Дмитровский кремль», Саввино-Сторожевский мужской монастырь и другие.