Бесплатную экскурсию в честь Дня Подмосковья провели в Ногинске | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Бесплатную экскурсию в честь Дня Подмосковья провели в Ногинске

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Экскурсанты прошлись вдоль старинных торговых рядов и узнали много нового о родном крае. После прогулки даже некоторые коренные жители взглянули на город другими глазами.

«Мы — местные жители, и то не все знаем о городе. Когда профессионал рассказывает тебе истории, все равно новое что-то для себя открываешь. Экскурсия очень интересная!», — говорят Татьяна и Андрей Андросовы.

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Раньше улица называлась Соляной переулок. В Богородске как-то так решили, что все, что вниз к Клязме спускается, — это переулки. А все, что вдоль Клязмы — это улицы. Здесь были соляные склады, а в советское время — улица 9 января.

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Если обратиться к Сети, то любой узнает, что город славен одноколейным трамваем, множеством храмов и фонтанов, первым в мире памятником Ленину. А вот про памятник Екатерине II в сквере Бугрова всемирная паутина не так часто упоминает.

Недалеко от центра города до сих пор стоят здания позапрошлого века. Вроде бы, ничего примечательного: дома как дома, только старые. А ведь у них есть своя история. На здании бывшей фабрики «Глуховский текстиль» с советских времен сохранилась мозаика около главного входа. Именно здесь снимался известный советский фильм «Светлый путь» с Любовью Орловой в роли передовой ткачихи.

«Если раньше была устойчивая позиция, что в Ногинске особо ничего интересного нет, то сейчас люди приезжают и из Петербурга, и из-за Урала, и с Севера, и из Москвы. Говорят, что времени не хватило все осмотреть, обязательно приедут еще раз, потому что наш город заслуживает внимания», — рассказывает экскурсовод туристского информационного центра Богородского округа Евгения Кудрявцева.

Если говорить в целом, то Ногинск состоит из микрорайонов, образовавшихся из бывших сел и деревень: Истомкино, Доможирово, Глухово, Ямкино. У каждой части города свои достопримечательности, свои истории, которые действительно достойны внимания.

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