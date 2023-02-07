Подмосковье 07 февраля 2023, 12:52 Бесплатную экскурсию по местам Менделеева и Блока проведут 8 февраля в Подмосковье

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Маршрут «Большое Шахматово» предлагают исследовать жителям и гостям Подмосковья 8 февраля. Бесплатная экскурсия стартует в музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в Солнечногорске.

Проект тестовый, его проведут ко дню рождения великого химика Дмитрия Ивановича Менделеева, с чьим именем непосредственно связаны все точки на маршруте экскурсии. Желающие смогут посетить Шахматово, Рогачево, Покровское, монастырь и усадьбу Боблово.

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Это будет путешествие по местам Менделеева и Блока. Гости получат возможность мысленно перенестись в начало прошлого века.

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Экскурсия предполагает перемещение на личном транспорте туристов от объекта к объекту. Рассказ будет проводиться в момент остановок. При этом оплачиваются только входные билеты в музеи.

Сбор 8 февраля в усадьбе Шахматово в 11:00. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (965) 252-83-94.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.