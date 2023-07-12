Подмосковье 12 июля 2023, 12:07 Бесплатную экскурсию для волонтеров проведут по историческим местам в Мытищах

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Мытищинский историко-художественный музей совместно с крупнейшей платформой для добрых дел «Добро.Центр» проведет бесплатную пешую экскурсию для волонтеров. Участники смогут узнать больше об исторических местах Мытищ.

Волонтеры узнают, как развивались Мытищи после Великой Отечественной войны, увидят красивейшие улицы города, Вечный огонь, главный дом культуры города, необычные памятники, фонтаны и набережную реки Яузы. Участникам экскурсии также расскажут истории великих людей, прославивших Мытищи на весь мир.

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Экскурсия для волонтеров «Мытищи — город-сад» пройдет 14 июля в 15:00. Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись по ссылке.

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