Подмосковье 03 августа 2023, 15:20 Бесплатную дегустацию варенья проведут 5 августа на автобусной остановке в усадьбе Мураново Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Пассажиров «Мострансавто», которые поедут по маршруту № 34 Станция Софрино — Луговая — Воздвиженское, угостят сладостями на гастрономическом фестивале «День варенья». Продегустировать домашние десерты можно будет 5 августа на автобусной остановке у музея-заповедника «Мураново».

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что сладкое угощение будет ждать пассажиров на остановочном пункте возле усадьбы Мураново. Здесь установят дегустационный стол, где можно будет бесплатно попробовать самые разнообразные вкусы. В меню дня имбирь томленый с апельсином, конфитюр из зеленых помидоров, варенье из сибирской жимолости, апельсиновый джем с тыквенными семечками, варенье из крыжовника с корицей, грецким орехом и лимонной цедрой. Будут представлены и сыры.

Реклама

В этом году гастрономический фестиваль «День варенья» в Муранове пройдет в 11-й раз. С 10:00 до 20:00 сладкоежек и гурманов ждут шоу вареньеваров, ремесленная, благотворительная и книжная ярмарки, конкурс детских рисунков, увлекательные творческие встречи и лекции, живая музыка, мастер-классы и многое другое.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».