Альпинизм без ограничений. Бесплатное занятие для всех желающих провели в парке Солнечногорска

Бесплатный мастер-класс по альпинизму прошел в городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Занятие посетили около 20 человек.

Инструктор по альпинизму занимается со всеми желающими в парке Солнечногорска раз в месяц. Свою экипировку приносить не обязательно, все предоставляют на месте. Главное — надеть спортивную форму.

Полазить по деревьям могут как новички, так и уже опытные альпинисты. Ограничений нет и по возрасту. Занятия, в основном, нацелены на практику.

Источник фото: телеканал «360»

«Альпинисты работают на высоте. Тут разные есть упражнения: подъем-спуск, маятники, наклонные, переход с веревки на веревку, работа связки, взаимодействие связок. Много чего», — рассказал инструктор Федерации альпинизма России Игорь Карасев.

Такие тренировки проводятся в Солнечногорске уже второй год подряд. Обычно мастер-классы по альпинизму устраивают по воскресеньям в течение всего дня. Следующее открытое занятие для любителей экстрима состоится 16 февраля.