Альпинизм без ограничений. Бесплатное занятие для всех желающих провели в парке Солнечногорска
Инструктор по альпинизму занимается со всеми желающими в парке Солнечногорска раз в месяц. Свою экипировку приносить не обязательно, все предоставляют на месте. Главное — надеть спортивную форму.
Полазить по деревьям могут как новички, так и уже опытные альпинисты. Ограничений нет и по возрасту. Занятия, в основном, нацелены на практику.
«Альпинисты работают на высоте. Тут разные есть упражнения: подъем-спуск, маятники, наклонные, переход с веревки на веревку, работа связки, взаимодействие связок. Много чего», — рассказал инструктор Федерации альпинизма России Игорь Карасев.
Такие тренировки проводятся в Солнечногорске уже второй год подряд. Обычно мастер-классы по альпинизму устраивают по воскресеньям в течение всего дня. Следующее открытое занятие для любителей экстрима состоится 16 февраля.