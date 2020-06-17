Бесплатное питание получат более 400 тысяч школьников Подмосковья

Свыше 400 тысяч школьников из Подмосковья обеспечат бесплатным горячим питанием. Дети начнут получать его с 1 сентября этого года. Нововведение коснется учеников начальных классов. Средства направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Так, бесплатно питаться будут ученики с первого по четвертый классы. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тысяч детей Ирина Каклюгина.

Поручение подготовить бесплатное горячее и здоровое питание для всех детей начальных школ дал президент Владимир Путин в январе этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что нововведение появится с 1 сентября. А для улучшения качества питания пищеблоки при необходимости отремонтируют.

В начале этого года в области запустили проект «Родительский контроль». Теперь мамы и папы могут лично оценить качество и условия питания своих детей в школах.