Бесплатно тестировать на ВИЧ начнут 3 июля в Подмосковье

В Подмосковье 3 июля запустят акцию по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. Так, всем желающим предложат посетить передвижные пункты. Это позволит получить результат всего за 15 минут. Регион поддержит всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция — 2020».

Особое внимание уделят безопасности. Бесконтактным способом жителям измерят температуру. Все специалисты будут работать только в защитных масках и перчатках. После каждого визита — дезинфекция.

Тестирование состоится в пяти округах Подмосковья. Это Химки, Балашиха, Подольск, Королев и Мытищи. Об этом сказал главный врач в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

И каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики Александр Пронин.

В этом году во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция — 2020» задействованы около 200 городов в 45 регионах России.

Сведения о времени и адресах работы мобильных пунктов можно найти на сайте hivmo.ru в разделе «Новости».