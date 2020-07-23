Бесплатно проверить зрение в Звездном Городке можно будет 23 и 27 июля
Всех, кто запишется на осмотр, проконсультируют специалисты московской глазной клиники «Ясный Взор». С собой потребуется взять паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС и полис ОМС.
Акцию запустили при поддержке отделения Общества инвалидов Звездного Городка. Об этом рассказала его председатель Наталия Бровко.
Обратились в администрацию — там нас поддержали. Предоставила помещение. Население может пройти обследованиеНаталия Бровко.
На профилактический прием уже пришли дети со снижающимся зрением. Одна из причин — увлечение гаджетами. Офтальмологи оценят сетчатку, диск зрительного нерва и сосуды. Они выявили уже свыше 30 детей с нарушениями зрения.
У жителей есть возможность не только пройти диагностику, но и при необходимости лечение. Все по полису ОМС. Важность акции подчеркнул глава округа Евгений Баришевский.
В Звездном Городке нет отдельной больницы. Есть у нас лишь медико-санитарная часть №2 ФМБА России. И, естественно, выезд к любому специалисту — это время и деньги. А здесь не выходя из городка можно бесплатно получить консультациюЕвгений Баришевский.
Количество мест ограничено, а запись ведется по телефону 8 (926) 852-16-54.
Своевременные диагностика и лечение, убеждены специалисты, на начальных стадиях помогут снизить риск развития болезней.