Бесплатно проверить зрение в Звездном Городке можно будет 23 и 27 июля

В Звездном Городке офтальмологи бесплатно осмотрят пациентов в «Доме космонавтов». Выездные приемы 23 и 27 июля состоятся по инициативе местного Общества инвалидов. Врачи примут жителей по полису ОМС.

Всех, кто запишется на осмотр, проконсультируют специалисты московской глазной клиники «Ясный Взор». С собой потребуется взять паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС и полис ОМС.

Акцию запустили при поддержке отделения Общества инвалидов Звездного Городка. Об этом рассказала его председатель Наталия Бровко.

Обратились в администрацию — там нас поддержали. Предоставила помещение. Население может пройти обследование Наталия Бровко.

На профилактический прием уже пришли дети со снижающимся зрением. Одна из причин — увлечение гаджетами. Офтальмологи оценят сетчатку, диск зрительного нерва и сосуды. Они выявили уже свыше 30 детей с нарушениями зрения.

У жителей есть возможность не только пройти диагностику, но и при необходимости лечение. Все по полису ОМС. Важность акции подчеркнул глава округа Евгений Баришевский.

В Звездном Городке нет отдельной больницы. Есть у нас лишь медико-санитарная часть №2 ФМБА России. И, естественно, выезд к любому специалисту — это время и деньги. А здесь не выходя из городка можно бесплатно получить консультацию Евгений Баришевский.

Количество мест ограничено, а запись ведется по телефону 8 (926) 852-16-54.

Своевременные диагностика и лечение, убеждены специалисты, на начальных стадиях помогут снизить риск развития болезней.