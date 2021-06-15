Бесплатно подводить газ к подмосковным участкам начнут в середине года

В Московской области стартовала президентская программа социальной газификации. Жителям, которые живут в поселках, где проведен газ, не нужно будет платить за подведение голубого топлива к своему участку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Вся подробная информация о программе есть на сайте Министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики региона Александр Самарин пояснил, что с середины этого года жители газифицированных подмосковных поселков смогут провести газ к себе на участок бесплатно. Платить придется только за подключение и установку газового оборудования на территории собственника.

Новая программа поможет подключиться к газу еще 300 тысячам жителей более 2,8 тысячи подмосковных поселков. Это значит, что голубое топливо придет в 110 тысяч домов.

Для участия в программе социальной газификации нужно выполнить единственное условие — дом на участке должен быть официально зарегистрирован.

Для большей эффективности на проблемных территориях откроют современные стационарные и мобильные офисы. В них жителям будут объяснять, как провести в свой дом газ. Консультации также будут проводить в МФЦ, Мособлгазе, Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ. Для информирования жителей предусмотрели свыше 670 точек.

У жителей появилась возможность сэкономить не только на подведении трубы к участку, но и на стоимости работ по проектированию, строительству и подключению газа к самому дому. За все эти работы собственник заплатит на 23% меньше. Удобство еще и в сокращении необходимых бумаг — вместо пяти договоров теперь понадобится только один — на комплексную социальную газификацию.

В рамках программы почти в два раза сократят и сроки на подключение. Процедура подведения газа в дом в зависимости от сложности работ займет от 30 до 60 дней. Любые вопросы по программе социальной газификации можно задать, позвонив на горячую линию по номеру телефона: 8-800-100-75-75.