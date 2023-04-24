Подмосковье 24 апреля 2023, 16:10 Бесплатно или со скидкой 50%. Как в Подмосковье получить льготные лекарства Заявки на бесплатное лекарственное обеспечение сформируют до 5 мая в Подмосковье Unsplash

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Весной в Подмосковье открылся прием заявок на льготное обеспечение лекарствами — об этом в эфире «Область перемен» рассказал руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов. Другая гостья программы — Елена Нестерова — рассказала о поддержке замещающих семей в регионе.

Лекарства как необходимость

В этом году подмосковные врачи будут формировать списки на лекарственное обеспечение льготников до 5 мая. Лечащие врачи внесут в заявку тех своих пациентов, кому препараты жизненно необходимы и полагаются по закону. Это могут быть либо полностью бесплатные лекарства, либо медикаменты со скидкой в 50%. После того, как списки сформируются, специалисты начнут готовить документы для проведения закупок.

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«Отпуск льготных лекарств производится в аптеках „Мособлмедсервис“, расположенных в непосредственной близости к больницам и поликлиникам. Сейчас в Московской области количество аптечных организаций, отпускающих льготные лекарственные препараты, более 300», — объяснил заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья, председатель Комиссии по здравоохранению Евгений Мартынов.

Если нужного препарата нет, лечащий врач подберет адекватную терапию с учетом возможных медицинских противопоказаний.

Спрос на лекарства за последний год вырос на 10%, отметил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в Подмосковье работают 90 фармацевтических компаний, а доля регионального производства на российском рынке составляет 25%.

Уроки для родителей

Школу приемных родителей в Подмосковье закончили более 20 тысяч человек. Это нужно тем, кто хочет взять в семью ребенка. Желающих много, тем более что в Московской области активно поддерживают таких мам и пап.

«Уже устроено в семьи более 22 тысяч детей. Это очень хороший показатель того, как у нас развит институт приемной семьи», — говорит заведующая Ступинским отделением сопровождения замещающих семей Елена Нестерова.

Обучение в Школе приемных родителей длится 80 академических часов, в среднем это около двух месяцев. Программа рассчитана так, что кандидаты могут приходить на занятия после работы вечером или по выходным.