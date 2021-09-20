Свыше 50 бесплатных экскурсий проведут в Подмосковье ко Дню туризма

Два дня, 25 и 26 сентября, жителей и гостей Подмосковья ждет полсотни бесплатных экскурсий. Их проведут перед Международным днем туризма.

Все желающие смогут отправиться на прогулки по Серпухову, Зарайску, Дмитрову, Орехово-Зуеву, Сергиеву Посаду, Истре, Солнечногорску и другим округам.

Это часть подмосковном акции «День туризма». Жители смогут посетить усадьбы, музеи и не только. Это отметили в комитете по туризму Московской области.

Количество участников экскурсий ограничено — потребуется предварительная запись по телефонам, указанным на портале welcom.mosreg.ru.

Ранее стало известно, что жители и гости Подмосковья смогут бесплатно посетить 13 музеев в День туризма.