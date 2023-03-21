Подмосковье 21 марта 2023, 15:24 Бесплатная вакцинация домашних кошек и собак против бешенства началась в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области начали бесплатно вакцинировать домашних кошек и собак от бешенства. Медики используют отечественный препарат.

«Для удобства населения работают и мобильные пункты, где бригада специалистов также делает прививки. Специалисты выезжают на территории городских округов Московской области, а также в садовые товарищества и деревни», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

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Всего во время прививочного сезона в Подмосковье организуют более пяти тысяч выездных и стационарных пунктов вакцинации. График выездов ветеринаров можно уточнить по телефону: 8(495)668-01-25.

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