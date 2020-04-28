Бесплатная реклама и продукты на дом. Подмосковные бизнесмены поддержали друг друга, жителей и врачей

Подмосковные предприниматели помогают бороться с коронавирусом, несмотря на нелегкую экономическую обстановку. В областном Мининвесте рассказали, как бизнесмены поддержали друг друга, жителей и врачей.

Сегодня больше 70 предпринимателей из разных сфер помогли сформировать продуктовые наборы нуждающимся и привлечь волонтеров, чтобы вместе с ними развезти товары пенсионерам и малоимущим семьям.

А особое внимание уделили и поддержке врачей. Так, компания «Кимберли Кларк» из Ступина направила в Минздрав России 30 тысяч комплектов впитывающего белья для медиков.

Группа компаний АНТРАКС из Фрязина передала в центральную городскую больницу имени Гольца увлажнители кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Это необходимое оборудование для лечения инфекционной пневмонии.

Несмотря на все сложности, предприниматели поддерживают и коллег. Так, рекламные компании TMG и «Восток-Медиа» готовы помочь малому и среднему бизнесу. И главное — безвозмездно. Они смогут предоставить бесплатные рекламные поверхности в Подмосковье для пострадавших из-за пандемии компаний. Три месяца им удастся пользоваться десятью такими объектами без арендной платы.

Первым источником поддержки бизнеса в Московской области остается горячая линия 0150. На ней расскажут обо всех способах помощи.

«Разработан комплекс мер поддержки. На горячую линию и на почту 0150@mosreg.ru поступает масса обращений. Сотрудники нашего министерства информируют предпринимателей обо всех возможных мерах поддержки», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Также подробно о том, какая программа помощи уже работает, мы рассказали в материале.