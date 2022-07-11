Бесплатная раздача воды продолжится в парках Подмосковья из-за жары

В Подмосковье и российской столице продолжается аномальная жара, поэтому особенно актуальной становится раздача бесплатной воды в парках. Такая работа сейчас продолжается, воду раздают в бутылках, чтобы всем было удобно хранить и употреблять ее. О продолжении акции рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Традиционно парки Подмосковья являются одним из основных мест притяжений жителей и гостей региона независимо от времени года. С заботой о посетителях наших парков в жаркие дни мы продолжаем бесплатную раздачу воды. Только за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тысяч бутылок с водой. Акция продолжится и на текущей неделе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Раздавать бесплатную воду будут каждый летний день, если воздух прогреется выше отметки 25 градусов в тени. Получить бутылки с водой смогут все желающие, кто придет в парки отдохнуть и прогуляться. Раздачей будут заниматься сами работники парков, а также волонтеры.