Подмосковье 14 декабря 2022, 23:34 Бесплатная программа профессиональной переподготовки «Мострансавто» подготовит 25 женщин-водителей

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Более 20 женщин-водителей проходят обучение по бесплатной программе профессиональной переподготовки «Мострансавто». После обучения, экзаменов и стажировки они смогут приступить к работе в компании.

Программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на право управления автомобилями категории D действует в «Мострансавто». На данный момент в компании работают более 8 тысяч водителей, 142 из которых — женщины.

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Девушки старше 21 года могут присоединиться к бесплатному обучению. Для этого необходимо обладать удостоверением категорий B или C. Стажировка длится 2-3 месяца. Все это время кандидату выплачивается стипендия.

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Переподготовка проводится на базе автошкол в разных городах Московской области. Обучающиеся посещают как теоретические, так и практические занятия. Теорию преподают в оборудованных классах, а практические занятия — на учебных площадках и в условиях дорожного движения под руководством водителей-инструкторов.

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