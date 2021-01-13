Бесплатную прививку от коронавируса сделали почти 200 жителей Реутова с декабря

Об этом сообщила пресс-служба администрации Реутова. Сделать бесплатную прививку жители могут в поликлинике № 1 на улице Гагарина.

Масштабную вакцинацию от коронавируса в Реутове развернули с декабря прошлого года. Используют препараты «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона».

Получить прививку может каждый желающий старше 18 лет, кто еще не переболел COVID-19 и у кого нет медицинских противопоказаний пресс-служба администрации г. о. Реутов.

В администрации городского округа добавили, что вакцину уже получают и пожилые люди. Им стали делать прививки с конца 2020 года.

После вакцинации потребуется выполнить несколько правил. В первую очередь необходимо избегать стресса, переохлаждения и перегрева, аллергических реакций на продукты. За две недели до прививки и после нее нельзя употреблять алкогольные напитки.

О том, как записаться на прививку от коронавируса в Московской области, мы рассказали в материале.