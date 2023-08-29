29 августа 2023, 17:48
Бесплатная образовательная программа о развитии бизнеса в индустрии красоты пройдет в Подмосковье
Двухмесячные бесплатные курсы «МСП: Акселератор индустрии красоты» пройдут в Подмосковье. Принять участие в образовательной программе могут как общества с ограниченной ответственностью, так и индивидуальные предприниматели.
Участники программы смогут завести новые деловые связи, обсудить с экспертами новые идеи развития бизнеса, освоить новые рынки и многое другое.
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Предпринимателям также расскажут, как оптимизировать каналы продаж, увеличить средний чек или разработать грамотную PR-стратегию.
Обучение будет проходить онлайн, а личная встреча — в демонстрационный день. Подать заявку на участие нужно до 31 августа на платформе МСП.РФ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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