Подмосковье 29 августа 2023, 17:48 Бесплатная образовательная программа о развитии бизнеса в индустрии красоты пройдет в Подмосковье Unsplash

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Двухмесячные бесплатные курсы «МСП: Акселератор индустрии красоты» пройдут в Подмосковье. Принять участие в образовательной программе могут как общества с ограниченной ответственностью, так и индивидуальные предприниматели.

Участники программы смогут завести новые деловые связи, обсудить с экспертами новые идеи развития бизнеса, освоить новые рынки и многое другое.

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Предпринимателям также расскажут, как оптимизировать каналы продаж, увеличить средний чек или разработать грамотную PR-стратегию.

Обучение будет проходить онлайн, а личная встреча — в демонстрационный день. Подать заявку на участие нужно до 31 августа на платформе МСП.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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