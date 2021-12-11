Бесплатная карусель появилась в городском парке Волоколамска

Парк культуры и отдыха Волоколамского городского округа получил новую большую карусель «Сказка». Изготовили аттракцион по итальянской технологии в городском округе Домодедово. Карусель стала настоящим подарком для маленьких жителей.

На платформе установлены фигуры 44 животных, на которых могут сидеть посетители. Все освещает яркая иллюминация.

Установили карусель в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Глава городского округа Михаил Сылка отметил, что благодарен правительству Подмосковья за помощь в получении аттракциона.

«Давайте мы вместе с вами скажем огромное спасибо правительству Московской области, лично губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Который, в принципе, нас поддержал», — заявил он.

Директор муниципального управления «Парковый комплекс» Владимир Свиридов отметил, что карусель может работать круглый год.

«Есть небольшие ограничения в связи с осадками. Это дождь или снег. А так, собственно, температура никакая нипочем», — отметил он.

Попасть на карусель «Сказка» можно абсолютно бесплатно. Работает аттракцион со среды по воскресенье, с 11:00 до 20:00. Даже если возраст уже не позволяет пользоваться таким видом досуга, рядом с каруселью можно сделать красивые фотографии.